MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Morbidelli: “Abbiamo ricevuto una penalità di 3 secondi a causa della pressione delle gomme”

MotoGP GP Valencia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in 18esia posizione.

Morbidelli era in palla all’inizio dello Sprint e si è lanciato dalla P19 alla P12 nel primo giro. Tuttavia, ha lottato per difendere la sua posizione. Dopo la caduta del compagno di squadra al quinto giro, il Morbido si è ritrovato progressivamente retrocesso fino al 15° posto, ma era comunque determinato a lottare. Ha tenuto a bada Pol Espargaró ed Enea Bastianini e ha spinto per mantenere il 15° posto alla bandiera a scacchi, chiudendo a 11.943 dal primo. Tuttavia, all’italiano hanno riscontrato che la pressione degli pneumatici era inferiore ai parametri raccomandati dalla Michelin e ha ricevuto una penalità di 3 secondi post-sessione, retrocedendolo al 18° posto.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Valencia MotoGP 2023

“Abbiamo ricevuto una penalità di 3 secondi a causa della pressione delle gomme. Il feeling con le gomme dure era comunque OK. Sarà importante replicare domani la buona partenza di oggi e, se riuscirò a migliorare un po’ il feeling, potremo puntare a una bella gara di rimonta.”