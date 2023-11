MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Marini: “Ho usato la gara per provare le gomme”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Luca Marini ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in 17esima posizione.

P8 nella generale per Luca Marini (194 punti ndr) che, dalla 17esima casella della griglia, tenta la rimonta sul gruppo che lo precede dopo un avvio di weekend davvero complicato.

Dichiarazioni Luca Marini GP Valencia MotoGP 2023

“Questo weekend ho fatto fatica dall’inizio. Non sono riuscito ad essere veloce e competitivo. Motivo per cui ho deciso di sfruttare la Sprint in ottica GP per poter provare eventualmente modifiche anche nel warm up. A questo proposito, ho scelto hard e medium come mescole. Dopo una gara, in cui hai spinto per 13 giri, hai sicuramente più dati da poter confrontare per capire il reale limite della moto. Domani sarà cruciale partire bene, oggi Fabio (Quartararo ndr) ha dimostrato che si può fare la differenza su questo aspetto anche se si parte da dietro.”

