MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Alex Marquez: “Siamo cresciuti tanto durante il fine settimana”

MotoGP GP Valencia Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio di Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Due punti importanti per Alex Marquez, soprattutto per la classifica: lo spagnolo sale a quota 167, a pari merito con Quartararo, ma adesso la nona posizione nel mondiale è sua grazie ai migliori risultati.

Dichiarazioni Alex Marquez GP Valencia MotoGP 2023

“Siamo cresciuti tanto durante il fine settimana e peccato per la caduta in qualifica mentre stavo facendo il mio miglior giro. Partire più avanti avrebbe ovviamente aiutato. In gara ho scelto la gomma media sul posteriore, ma non è andata come speravo, soprattutto a causa delle temperature. Ho avuto un problema anche in partenza, quindi per domani abbiamo tanto margine per fare meglio”.