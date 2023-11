MotoGP | GP Valencia Sprint Race, Martin: “Oggi ci volevano le pa..e!”

MotoGP GP Valencia – Oggi Jorge Martin aveva un solo obiettivo: impedire a Francesco Bagnaia di conquistare il secondo titolo mondiale già nella Sprint Race. C’è riuscito, conquistando la vittoria e riducendo il distacco da Bagnaia a -14 punti. Il pilota del team Prima Pramac Racing (alla sua nona vittoria Sprint nella stagione, ndr) dopo i primi giri concitati, ha sorpassato Brad Binder all’ottavo passaggio (approfittando dell’errore del sudafricano, ndr), dominando la gara fino al traguardo e tenendo così aperta la lotta Mondiale. Domani alle 15:00 lo start del Gran Premio di Valencia.

Dichiarazioni Jorge Martin, Sprint Race GP Valencia

“E’ stata una gara fantastica, ho fatto una bella partenza ma nessuno ha niente da perdere, tutti vanno con il coltello tra i denti e anche io. Non mi trovavo bene con la media davanti, ho rischiato di cadere ma mi sono detto: ‘O vinciamo o finisco sulle tribune!’, alla fine ho dovuto spingere molto per mantenere il distacco da Binder. Spero che domani con altre gomme andrò più forte. Ieri mi sono trovato bene con la media, oggi ho lavorato solo con la soft perché nei primi giri ai di più, alla fine ero in crisi ma era importante sorpassare i miei rivali e stare in testa. Ho provato al primo giro su Pecco, lui ha ripreso la posizione ma poi è arrivato Brad e ne ho approfittato. Il primo giro è stato importante, oggi ho festeggiato, ci volevano le pa..e. Sono contento perché voglio godermi il momento, ci sono piccole opportunità per vincere il mondiale. Anche se non lo vinciamo, sarò molto contento di quello che sto facendo”