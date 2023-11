MotoGP | GP Valencia, la partenza dell’ultima Sprint della stagione [VIDEO]

MotoGP GP Valencia Sprint – Vi riportiamo la partenza della Sprint valida per il Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Scattato dalla pole position, Maverick Vinales ha battagliato con Pecco Bagnaia per la testa della corsa, mentre alle spalle Jorge Martin e Marc Marquez sono riusciti a recuperare diverse posizioni. Bene anche Brad Binder, autore dell’ennesima grande partenza in stagione.

Alla fine, ricordiamo, a vincere è stato Martin davanti a Binder e Marquez. Vinales ha chiuso in quarta piazza, mentre Bagnaia si è dovuto accontentare della quinta piazza. Appuntamento alle 15.00 di domani, in diretta su Sky Sport MotoGP HD e NowTV, per lo start di questo ultimo round stagionale al Ricardo Tormo. In ballo, ricordiamo, ci sarà il titolo mondiale tra Bagnaia e Martin, con il primo che potrà contare su 14 punti di vantaggio sul rivale.