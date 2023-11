MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Marc Marquez: “Sto prendendo più rischi del solito”

GP Valencia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez ha chiuso al terzo posto la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana corsa a Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023.

Il pilota della Honda che partiva dalla terza fila ha avuto una grande partenza e poi ha lottato dando anche una “ruotata” al vincitore Jorge Martin. Domani sarà la sua ultima gara con la casa giapponese prima di debuttare martedì con la Ducati del Team Gresini.

Dichiarazioni Marc Marquez Sprint Race GP Valencia MotoGP 2023

“In Qatar non avevo il passo e nella Sprint non ho attaccato Bagnaia e domenica Martin. Qui invece avevo un buon passo, ho avuto qualche incomprensione alle curve 4 e 5 con Binder e Vinales, poi alla curva 6 Martin è arrivato un pò largo, poi quando ho visto che era all’esterno ho chiuso il gas, perchè altrimenti uno dei due sarebbe finito in terra. Abbiamo lottato per la nostra gara, Martin era più veloce e ha meritato la vittoria. In questo weekend ho fatto un clic al rischio, è la mia ultima gara con la Honda e voglio ringraziare chi mi ha aiutato in tutta la mia carriera. Domani proveremo a fare il 100% anche se sarà difficile partendo nono, bisognerà capire dove saremo al primo giro. Domani il main target è la Top 5.”

