MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Bezzecchi: “Gara strana”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Marco Bezzecchi ha chiuso al settimo posto la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara della MotoGP 2023.

Il #72 del Mooney VR46 Racing Team così come altri piloti Ducati ha scelto la soluzione di gomme media/media, scelta che non ha pagato, ma di cui rimane convinto. La caduta di Quartararo gli ha “sbarrato” la strada per una rimonta che si è fermata in settima posizione.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Sprint Race GP Valencia MotoGP 2023

“Una gara strana, ma rimango comunque convinto della mia scelta su medium/medium. Oggi la temperatura dell’aria era più fredda rispetto a ieri e con la hard ieri non mi sono trovato. Ho perso qualcosina in frenata ma, in generale, le sensazioni alla guida erano migliori. Sono partito bene, ho cercato di rimanere nel gruppo. Ho sorpassato Fabio (Quartararo ndr) e in quel momento ero certo avrei potuto sorpassare anche Pecco (Bagnaia ndr) e chiudere il gap su quelli davanti. Poi Fabio è caduto proprio davanti a me e ho perso il contatto. Ho commesso qualche errore e nel finale non ero più così competitivo.”

