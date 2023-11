MotoGP | Valentino Rossi: “Marini in Honda? Scelta tosta”

MotoGP GP Austria Red Bull Ring Mooney VR46 – Valentino Rossi è presente a Valencia dove in palio c’è il titolo della classe MotoGP.

Il nove volte iridato, Team Owner del VR46 Racing Team, ha commentato la Sprint Race che ha visto Jorge Martin vittorioso. Sono ora 14 i punti di vantaggio per Bagnaia, a cui nella gara “lunga” basta un quinto posto in caso di vittoria dello spagnolo per bissare il titolo 2022. Ecco cosa ha detto il nove volte Campione del Mondo così come riportato da Sky Sport.

Dichiarazioni Valentino Rossi Sprint Race GP Valencia MotoGP 2023

“Anche noi ci siamo chiesti perché Bagnaia non avesse copiato le gomme di Martin – la sua analisi -. Se era la scelta giusta lo sarebbe stata per entrambi, idem se fosse stata sbagliata. Però Pecco si era trovato bene con la media in mattinata, anche Bezzecchi e Marini sono partiti con la media, sembrava che le due gomme fossero simili dai dati. E invece in gara la soft ha fatto la differenza. Martin si gioca tutto, è pronto a tutto per vincere il Mondiale, come marcare Pecco nel venerdì… ma Bagnaia stamattina è stato perfetto fin dal primo giro, ha ribaltato tutto e c’era anche il sogno di chiuderla già dalla Sprint, ma non è andata così. Quattordici punti sono un vantaggio importante in una gara, ma è anche l’ultima ed è tosta. È all in. Sicuramente io avrei preferito averne 14 di vantaggio che di svantaggio. C’è da dire che Pecco partirà secondo anche domani, può partire bene, sperando faccia la scelta giusta di gomme”. Come sta Bagnaia secondo Valentino “Mi sembra più tranquillo dell’anno scorso, perché tutto questo l’ha già vissuto e l’esperienza aiuta sempre. Ieri sera abbiamo parlato e oggi ha dato tutto quello che aveva e che avevamo pensato. Stasera sarà più tosta ma non sarà facile neanche per Martin.”

Rossi ha anche parlato del passaggio di suo fratello Luca Marini in Honda e lo ha definito uno “choc.”

Dichiarazioni Valentino Rossi Passaggio Luca Marini Honda Factory MotoGP

“Luca per noi è stato uno choc, non ce l’aspettavamo. A me dispiace molto, era bello vederlo arrivare davanti ed essere protagonista con il mio team e con le nostre moto. Però lui ha avuto questa occasione del posto libero Honda, della la Honda ufficiale, con due anni di contratto. Sono un suo grande tifoso e lo aiuterò il più possibile. È una scelta tosta e poi la Honda è la Honda, per noi che abbiamo una certa età. Loro e la Yamaha hanno capito che non possono permettersi di soffrire così tanto, soprattutto dalla Ducati. Hanno capito che devono mettere una marcia. Poi l’anno prossimo le case giapponesi avranno aiuti, e Marini è un buonissimo collaudatore, vedremo. Sarà interessante vedere i test già da martedì.”