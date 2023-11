MotoGP | Gp Valencia, Morbidelli: “Sarà il mio ultimo GP con Yamaha”

MotoGP GP Valencia 2023 Monster Energy Yamaha – Franco Morbidelli, in vista del Gran Premio di Valencia, guarda al futuro con determinazione dopo le sfide incontrate al GP del Qatar.

Questo weekend sarà significativo per Morbidelli, essendo la sua ultima gara con il Monster Energy Yamaha MotoGP Team. Le parole del pilota italiano trasmettono l’emozione di concludere questa fase della sua carriera con il team e la determinazione nel voler lasciare un segno positivo nell’ultimo GP insieme.

Dichiarazioni Franco Morbidelli Preview GP Valencia MotoGP 2023

“Il GP del Qatar non è andato come volevamo, ma ora lasciamo tutto alle spalle perché dobbiamo concentrarci su Valencia. Questo sarà il mio ultimo GP con il Monster Energy Yamaha MotoGP Team, il che aggiunge qualche emozione in più a questo fine settimana. Voglio concludere la nostra corsa insieme nel miglior modo possibile e creare degli ultimi bei ricordi con il team, quindi questo è l’obiettivo.”