MotoGP | Gp Valencia, Marini: ” L’obiettivo è chiudere al meglio”

MotoGP GP Valencia Mooney VR46 – Luca Marini si prepara all’ultimo Gp della stagione e forse l’ultimo in sella alla Ducati del team VR46 con determinazione e voglia di fare.

Reduce dalla pole position e dal doppio podio in Qatar, vede più vicino il traguardo della Top5 nella generale (P7 attualmente con 194 punti – 10 punti dalla P5 ndr).

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Valencia MotoGP 2023

“Arriviamo a Valencia per l’ultima gara del 2023, un tracciato molto particolare, dopo un gran weekend in Qatar. Valutiamo bene il meteo e le temperature, non dimentichiamoci che siamo ormai alla fine di novembre. L’obiettivo è chiudere al meglio, riuscire a fare anche qui una bella performance ed essere lì nel gruppo di testa. Centrare la Top5 nella generale sarebbe fantastico.”

