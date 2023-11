MotoGP | Gp Valencia, Bagnaia: “Sono tranquillo, anche se 21 punti non sono sufficienti”

MotoGP GP Valencia Ducati – Pecco Bagnaia arriva a Valencia, ultimo atto della MotoGP 2023 con 21 punti di vantaggio su Jorge Martin.

Un buon vantaggio per il pilota piemontese, che però sa che non è ancora fatta (clicca qui vedere le combinazioni per far si che si laurei Campione dopo la Sprint di sabato, ndr). Il #1 della “Rossa” a due ruote lavorerà come sempre per mettere a punto la sua Desmosedici e lottare per la vittoria.

Proprio a Valencia, lo scorso anno si era laureato Campione del Mondo MotoGP per la prima volta, diventando il primo pilota italiano su moto italiana a raggiungere questo traguardo nella categoria. Ecco cosa ha detto alla vigilia della conferenza stampa pre-gp.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Preview GP Valencia MotoGP 2023

“Dopo il GP del Qatar arriviamo a Valencia con 21 punti di vantaggio su Jorge (Martin). Ci danno sicuramente un po’ più di respiro, ma non sono comunque sufficienti per potersi rilassare. Valencia è una pista dove in passato siamo stati veloci e dove abbiamo il potenziale per fare bene. Il nostro approccio al fine settimana non cambierà rispetto alle altre gare. L’obiettivo sarà sempre lo stesso: lavorare bene fin dalla prima sessione di venerdì, fare una buona qualifica, e cercare di lottare per la vittoria in gara. Sono tranquillo e non vedo l’ora di scendere in pista per questo ultimo atto della stagione.”

