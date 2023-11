MotoGP | Gp Valencia Sprint Race, Bagnaia: “Abbiamo sbagliato la scelta della gomma”

MotoGP GP Valencia Ducati – Pecco Bagnaia non è riuscito a chiudere i giochi per il titolo della MotoGP nella Sprint Race di Valencia, ultimo appuntamento della MotoGP 2023.

Il Campione in carica della Ducati dopo un ottima qualifica, non è andato oltre il quinto posto a causa di un’errata scelta della gomma posteriore e complice la vittoria di Martin, vede ridursi a 14 i punti di vantaggio.

Domani in caso di vittoria dello spagnolo, gli basterà un quinto posto per laurearsi per la seconda volta consecutiva Campione del Mondo della MotoGP.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia Sprint Race GP Valencia MotoGP 2023

“Abbiamo sbagliato la scelta della gomma. Questa mattina la media andava molto bene, mentre evidentemente non era la scelta giusta per oggi pomeriggio. Mi sono accorto quando c’è stato l’incrocio con Martin di aver fatto la scelta sbagliata. E’ stato un peccato, un’occasione persa. Proveremo domani ad andare meglio e daremo del nostro meglio come abbiamo fatto spesso in questa stagione. Dopo le FP2 pensavamo di correre con dura e soft e alla fine abbiamo scelto media e media, è stata una scelta difficile. La gomma davanti era quella giusta, anche con temperature più rigide, mentre la posteriore è stata sbagliata. Nelle gare Sprint non ha mai lo stesso grip della gara “lunga”, era comunque importante finire nei cinque. Lo stesso risultato domani ci darebbe il titolo, sarà quindi importante partire bene perchè possiamo lottare per il podio. Stamattina con la soft anteriore mi sono trovato benissimo ma non si potrà usare per i 26 giri di gara. Per la scelta delle gomme marcheremo comunque il nostro avversario (Martin, ndr) faremo fare la scelta a lui.”

4.7/5 - (43 votes)