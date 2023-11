SBK | Test Jerez: Bassani, “Test dopo test inizio a sentirmi veramente bene con la moto”

SBK Test Jerez Kawasaki – Quest’ultima sessione di test prima della pausa invernale ha permesso ad Axel Bassani e a tutto il team Kawasaki di lavorare su possibili elementi e idee di set-up per la stagione 2024, al fine di finalizzare la direzione dello sviluppo tecnico per la Ninja ZX-10RR ufficiale durante la off-season.

Questi due giorni in pista sono stati importanti anche perché nel 2024 ci saranno nuove norme e regolamenti tecnici che copriranno diverse aree di potenziale miglioramento della macchina e dell’assetto. Per Axel, il 2024 sarà la prima stagione da pilota ufficiale. Si è adattato bene al suo nuovo ambiente mentre continua a concentrarsi sulla transizione da una configurazione della moto all’altra. Il tempo più veloce di Axel è stato 1’39.811, ottenuto con l’assetto di gara completo il primo giorno, senza utilizzare pneumatici morbidi “Q”. Il prossimo appuntamento è sempre a Jerez dal 29 al 30 gennaio. Il primo fine settimana di gara del 2024 si svolgerà a Phillip Island in Australia, dal 23 al 25 febbraio.

Dichiarazioni test Jerez Axel Bassani

“Abbiamo appena terminato due giorni di test e abbiamo provato molte cose. Non abbiamo utilizzato una gomma SCQ, quindi ci siamo concentrati sul set-up della moto e su altri aspetti. Sono contento e abbiamo finito bene. Abbiamo capito quale fosse la buona direzione da seguire durante la pausa invernale. Test dopo test ho iniziato a sentirmi veramente bene con la moto. Non è facile perché è completamente diverso rispetto al precedente, ma ora comincio a sentirmi bene. Sono anche contento della squadra e del lavoro che abbiamo svolto. Adesso abbiamo un po’ di tempo per riposarci e poi cominciamo a pensare al prossimo anno.”