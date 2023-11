MotoGP | Gp Valencia Gara: cade Martin, vince Bagnaia che si laurea Campione del Mondo 2023

MotoGP Gp Valencia Gara – Pecco Bagnaia è Campione del Mondo della MotoGP 2023. Il pilota della Ducati bissa così il titolo vinto lo scorso anno sempre al Ricardo Tormo di Valencia, teatro dell’ultima gara del Motomondiale 2023.

Il pilota piemontese partiva con 14 punti di vantaggio sullo spagnolo Jorge Martin e dopo la penalità inflitta a Maverick Vinales è scattato dalla pole.

Pronti via ha preso il comando della gara, mentre Jorge Martin autore dalla seconda fila di una grande partenza, ha commesso un errore all’inizio del terzo giro alla curva 1, rischiando di tamponare Bagnaia, successivamente è rientrato alla “garibaldina” in ottava posizione e successivamente nel tentativo di recuperare il terreno perso, nel corso del sesto giro ha preso in pieno Marc Marquez, causandone una brutta caduta. Anche il #89 è caduto, dicendo addio ai sogni di gloria.

Per Bagnaia si tratta del terzo titolo Mondiale dopo quello della Moto2 conquistato nel 2018 con lo Sky Racing Team e quello della MotoGP conquistato nel 2022, quando lo riportò a Borgo Panigale 15 anni dopo il successo di Casey Stoner.

La gara è stata vinta proprio da Bagnaia, che approfittando della caduta di Jack Miller, si è portato al comando quando mancavano 8 giri al termine, andando a vincere gara e titolo, bissando quello del 2022. Per Bagnaia si tratta della settima vittoria della stagione, 18esima in MotoGP, 35esimo podio.

Secondo posto per un grande Fabio Di Giannantonio, autore di un grande finale di stagione, che dovrebbe garantirgli il posto in VR46 al posto di Luca Marini. A podio anche Johann Zarco, alla sua ultima gara con la Ducati prima di passare in Honda LCR.

Quarto all’arrivo Brad Binder (KTM) che ha preceduto Raul Fernandez, Alex Marquez, Franco Morbidelli, Aleix Espargarò, Luca Marini e a chiudere la Top Ten Maverick Vinales.

A punti anche Fabio Quartararo, Takaaki Nakagami, Lorenzo Savadori e Pol Espargarò. Tante le cadute, oltre a quelle di Martin e Marquez anche quelle di Marco Bezzecchi, Augusto Fernandez, Enea Bastianini, Jack Miller e Alex Rins, tutte senza conseguenze.

5/5 - (5 votes)