MotoGP | Bagnaia Campione: “Un sogno vincere gara e titolo”

MotoGP GP Valencia – Francesco Bagnaia è Campione del mondo per la seconda volta consecutiva nella classe regina e ha conquistato il titolo nel migliore dei modi, vincendo la gara. Il pilota del team Ducati Lenovo ha saputo mantenere la mente fredda anche perché non era a conoscenza del fatto che Jorge Martin fosse caduto e complice la caduta di Jack Miller al 19esimo giro, si è portato al comando della gara, fino al traguardo.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia, Campione del mondo

“Ieri non ho dormito molto! Rispetto allo scorso anno eravamo in una situazione di vantaggio, avevo molta pressione addosso. Oggi invece ero più pronto perché sappiamo che alla domenica siamo più forti, oggi sono partito, mi sono messo davanti, ho fatto andare avanti gli altri per il discorso delle temperature ma non ho pensato minimamente al campionato e alla fine è andata bene. Negli ultimi cinque giri avevo paura perché ho iniziato a sentire freddo e avevo paura per la gomma davanti soprattutto nei cambi e quando Jack è caduto, mi sono detto che iniziava ad essere tosta ma è andato tutto bene. Non ho visto che Martin era caduto, pensavo che fosse quarto. Martin sul rettilineo gli è successo quello che è successo a me in Qatar, non ci puoi fare niente perché vieni risucchiato. Abbiamo rischiato, in quel momento lì ha dovuto spingere veramente forte ed è stata dura”.

Dichiarazioni Pecco Bagnaia su incidente Barcellona

“Inconsciamente mi ha rallentato abbastanza, soprattutto da Misano in poi. Le gare dopo, ogni volta che dovevo fare il time attack perdevo sempre, ho fatto tanti podi. Eravamo competitivi alla domenica ma al sabato ci è sempre mancata la competitività”

Dichiarazioni Pecco Bagnaia se non avesse vinto il Mondiale

“Con il numero 1 sarebbe stato un fallimento dopo la stagione che abbiamo fatto sempre primi, a parte Austin e Argentina dove Bezzecchi mi passò, da lì in avanti sono sempre stato primo in campionato ho allungato fino a 62 punti, dopo la Sprint Race a Mandalika ero secondo e Martin è andato avanti. Il sabato lo abbiamo sempre lasciato ma alla domenica siamo sempre stati più forti, ce lo meritavamo noi, dovevamo vincerlo noi e sono felicissimo”