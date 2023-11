MotoGP | Gp Valencia: Vinales penalizzato, Bagnaia partirà dalla pole

MotoGP GP Valencia Ducati – Pecco Bagnaia partirà dalla pole position nel Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima gara della MotoGP 2023.

Il pilota della Ducati beneficerà della penalità di tre posizioni date al pole-man Maverick Vinales, che nel warm up dopo aver rotto la sua Aprilia RS-GP nonostante “fumasse”, non si è fermato, creando una situazione di pericolo.

La nuova griglia vedrà quindi Bagnaia scattare dalla pole davanti a Johann Zarco e Jack Miller, mentre Vinales scala in quarta posizione.

Da segnalare anche che la gara di Fabio Quartararo è a rischio. Il pilota della Yamaha è stato vittima di un attacco febbrile e non aveva partecipato al warm up.

🚨 BREAKING: Viñales has been handed a 3-place penalty for not respecting the black flag with orange disk by not immediately leaving the track⚠️

This means that @PeccoBagnaia will launch from pole position in the race 👀 #ValenciaGP 🏁 https://t.co/UjLP8gA8ex

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 26, 2023