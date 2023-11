MotoGP | Gp Valencia Day 1, Espargarò: “Non mi aspettavo di soffrire così tanto”

MotoGP Valencia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la prima giornata di prove del Gran Premio dei Valencia, ultima tappa del Motomondiale 2023, con il decimo tempo.

Dopo aver chiuso la giornata con il decimo tempo, il pilota spagnolo rivela la sua delusione e ammette che non si aspettava di soffrire così intensamente. Espargarò attribuisce le difficoltà alla conformazione del tracciato, ricco di curve a sinistra che mettono a dura prova il suo fisico. La caduta della mattina è stata causata proprio da questa sfida, con il pilota che cerca di compensare la mancanza di forza a sinistra. Attualmente, la partecipazione alla gara è vista con incertezza, ma Espargarò si propone di concentrarsi sul divertimento nelle qualifiche e valutare le possibilità con l’aiuto della Clinica Mobile.

Dichiarazioni Aleix Espargarò Day 1 GP Valencia MotoGP 2023

“Onestamente sono un po’ triste, perchè non mi aspettavo di soffrire così tanto. Per un paio di giri riesco a resistere, poi il dolore diventa troppo forte. Questa pista non è la più adatta, essendoci molte curve a sinistra dove faccio più fatica. Anche la caduta di questa mattina è dovuta a questo, il corpo cerca di compensare la mancanza di forza a sinistra e ho usato troppo i freni per far girare la moto. Al momento, vedo difficile disputare la gara. Proverò a divertirmi in qualifica e poi vedremo, la Clinica Mobile ha fatto un lavoro incredibile e abbiamo qualche idea per domani ma non so se basterà”.

4.6/5 - (40 votes)