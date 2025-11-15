MotoGP

MotoGP | GP Valencia, Alex Marquez domina la Sprint Race: gli highlights [VIDEO]

Bezzecchi conquista il terzo posto nel Mondiale

di Jessica Cortellazzi15 Novembre, 2025
Highlights MotoGP Valencia – Vittoria di Alex Marquez nella Sprint Race del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale. Il pilota del team Gresini, vicecampione del Mondo, ha preceduto la KTM di Pedro Acosta e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.

Buona prestazione di Raul Fernandez, quarto con l’Aprilia Trackhouse davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, rallentato dalla partenza per un problema ancora da identificare. Il pilota italiano è ufficialmente il terzo arrivato nella classifica Mondiale.

Sesta posizione per Franco Morbidelli davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Brad Binder con la KTM Factory chiude ottavo davanti ad Ai Ogura e Johann Zarco che chiudono la Top 10.


