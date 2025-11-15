MotoGP | GP Valencia, Alex Marquez domina la Sprint Race: gli highlights [VIDEO]
Bezzecchi conquista il terzo posto nel Mondiale
di Jessica Cortellazzi15 Novembre, 2025
Highlights MotoGP Valencia – Vittoria di Alex Marquez nella Sprint Race del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento della stagione 2025 del Motomondiale. Il pilota del team Gresini, vicecampione del Mondo, ha preceduto la KTM di Pedro Acosta e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio.
Buona prestazione di Raul Fernandez, quarto con l’Aprilia Trackhouse davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi, rallentato dalla partenza per un problema ancora da identificare. Il pilota italiano è ufficialmente il terzo arrivato nella classifica Mondiale.
Sesta posizione per Franco Morbidelli davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo. Brad Binder con la KTM Factory chiude ottavo davanti ad Ai Ogura e Johann Zarco che chiudono la Top 10.
Articoli correlati
MotoGP | GP Valencia, Di Giannantonio Sprint Race: “Buon terzo posto”
Il pilota del VR46 Racing Team: "La partenza non è stata abbastanza buona"
GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio esce dalla Sprint di Valencia con il
MotoGP | Gp Valencia Sprint Race: vince Alex Marquez, Di Giannantonio è terzo
Il pole-man Marco Bezzecchi chiude quinto dopo aver perso posizioni in partenza
MotoGP Gp Valencia Sprint Race – Alex Marquez ha vinto la Sprint Race del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ultima
Moto2 | Gp Valencia Qualifiche: Holgado, pole da record, Vietti è decimo
I contendenti al Titolo Manuel Gonzalez e Diogo Moreira partiranno rispettivamente dalla seconda e terza fila
Moto2 Gp Valencia Qualifiche – Daniel Holgado ha ottenuto la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana classe Moto2,
MotoGP | GP Valencia 2025: Sprint Race in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito Ricardo Tormo
15:45 Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani, ore 14 con il Gran Premio di Valencia. Buona serata! GIRO 13
Moto3 | Gp Valencia Qualifiche: doppietta per Leopard Racing
Pole Position per Fernandez, il migliore degli italiani è Lunetta con il quarto tempo
Moto3 Gp Valencia Qualifiche – Fantastica Pole Position con nuovo record della pista per Adrian Fernandez nelle Qualifiche del Gran
MotoGP | Gp Valencia: Bezzecchi pole da record, Bagnaia a “piedi”
Nona pole in MotoGP per il pilota Aprilia che ha preceduto Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio
MotoGP Gp Valencia Qualifiche – Grandissima pole position di Marco Bezzecchi nelle qualifiche del Gran Premio della Comunitat Valenciana, 22esima
MotoGP | GP Valencia 2025: Qualifiche in DIRETTA (live e foto)
Live timing e commento dal circuito Ricardo Tormo
11:33 Appuntamento alle 15 con la Sprint Race! 11:30 🏁 BANDIERA A SCACCHI! Pole Position per Marco Bezzecchi! Secondo A.Marquez
MotoGP | GP Valencia, Tardozzi su Bagnaia: “Abbiamo le spalle al muro” [VIDEO]
"Sappiamo il campione che è", il commento del team manager Ducati
MotoGP GP Valencia Ducati Lenovo – Davide Tardozzi, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato il turno di Prove di
