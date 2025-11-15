MotoGP | GP Valencia, Di Giannantonio Sprint Race: “Buon terzo posto”

GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025 – Fabio Di Giannantonio esce dalla Sprint di Valencia con il sorriso e un buon terzo posto.

Il risultato ottenuto sul circuito del Ricardo Tormo non è soltanto di prestigio, ma anche la conferma di una crescita costante in una stagione segnata da alti e bassi.

Dopo la bandiera a scacchi, Di Giannantonio (nella foto dietro a Raul Fernandez, che ha poi sorpassato prendendosi il “podio”, ndr) ha raccontato le difficoltà della partenza, il lavoro con Ducati per rendere più costante la resa della moto e le sensazioni di una gara combattuta fino all’ultimo.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Valencia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2025

“La partenza non è stata abbastanza buona. Stiamo lavorando molto con Ducati. Oggi purtroppo ho perso posizioni subito ed è stato difficile restare vicino a Pedro (Acosta) e Alex (Marquez). Alla fine però abbiamo portato a casa un buon terzo posto. È un peccato, perché se fossi riuscito a concretizzare il primo tentativo avrei avuto più possibilità di avvicinarmi ai primi, ma ormai era troppo tardi. Stamattina ho fatto la miglior partenza Ducati del weekend, e poi in gara forse la peggiore, pur avendo fatto la stessa manovra. Dobbiamo migliorare tutti.”

Stagione Altalenante

“Come sempre dipende dall’anteriore. Questa configurazione della moto non ti dà un feeling sincero davanti. Quando sei veloce in modo naturale su una pista, è più facile fidarti della moto. Ma quando devi lavorare per trovare quella fiducia e spingere di più, diventa molto difficile e sei semplicemente più lento.”

Sorpasso su Fabio Quartararo

“Fabio è un grande pilota, un fantastico staccatore. All’inizio è molto forte, ma alla fine della gara non lo è altrettanto. In MotoGP ormai il livello dei piloti è molto simile, ed è sempre difficile fare un sorpasso.”

Sorpasso su Raul Fernandez

“Stava facendo un gran lavoro, teneva un ottimo passo. Io avevo qualcosa in più, ma il layout della pista, molto stretto e praticamente su una sola linea, non aiutava. E quando non riesci al primo tentativo e resti tanto tempo dietro, aumentano temperatura e pressione, e lui ne ha beneficiato.”

Obiettivo Gara “lunga” Valencia MotoGP 2025

“Quando hai più giri hai più possibilità. Ma spero davvero di non trovarmi di nuovo in quella situazione: voglio essere nella posizione di poter spingere per la vittoria fin dall’inizio.”

2.3/5 - (10 votes)