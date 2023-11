MotoGP | Gp Valencia: Marc Marquez non “chiude” la porta ad un ipotetico ritorno in Honda

GP Valencia MotoGP 2023 Repsol Honda – Marc Marquez da martedì e per tutto il 2024 sarà un pilota Ducati Gresini.

L’otto volte iridato sarà in sella alla Ducati del Team Gresini, ma non per questo chiude la porta ad un ipotetico ritorno in Honda. Ecco cosa ha detto alla vigilia della prima giornata di prove dell’ultimo appuntamento della stagione, quello della Comunitat Valenciana.

Dichiarazioni Marc Marquez Possibile Ritorno in Honda GP Valencia MotoGP 2023

“Adesso gli spalti sono vuoti, con una calma che non ci sarà più nel corso del fine settimana. Essendo l’ultima gara della stagione, è sempre speciale, ma questa sarà diversa. Non mi piace dire che sarà il mio ultimo Gran Premio con la Honda, perché non si sa mai cosa accadrà in futuro, sicuramene sarà la fine di un periodo con il Team Repsol Honda e sarà un fine settimana ricco di emozioni. Ci saranno sicuramente momenti indimenticabili, perché voglio fare del mio meglio in pista e per farlo devo essere concentrato al 100%.”

