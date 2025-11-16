MotoGP | GP Valencia 2025: la Gara in DIRETTA (live e foto)
Live timing e aggiornamenti dal Ricardo Tormo di Valencia
Diretta MotoGP Valencia – Amici di Motorionline, buongiorno! Siamo giunti all’ultima gara di questa lunghissima stagione del Motomondiale che ci ha regalato tantissime emozioni. A partire dalle 14:00, restate sintonizzati su questa pagina per non perdervi i momenti più importanti della gara con diretta testuale, foto e aggiornamenti in tempo reale dal Ricardo Tormo di Valencia!
Davanti a tutti scatterà Marco Bezzecchi, autore della Pole Position. A completare la prima fila: Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio. Quarto Raul Fernandez davanti a Pedro Acosta, Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. A seguire: Jack Miller, Fermin Aldeguer e Joan Mir completano la Top 10.
Alex Marquez vince la Sprint Race davanti ad Acosta e Di Giannantonio. Bezzecchi è terzo nel Mondiale
#MotoGP #ValenciaGP Il pole-man #MarcoBezzecchi chiude quinto dopo aver perso posizioni in partenza
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 15, 2025
Le foto più belle della Sprint Race del GP di Valencia #ValenciaGP #MotoGP
Clicca qui https://t.co/YCP4CzxsxW pic.twitter.com/EA8VpXE1zY
— MotoGrandPrix (@motograndprixit) November 15, 2025
