Moto2 | Gp Valencia: vince Guevara, Moreira è Campione del Mondo

Moto2 Gp Valencia Gara – Diogo Moreira è il nuovo Campione del Mondo della classe Moto2, succede ad Ai Ogura, che raggiungerà in MotoGP, visto che il brasiliano correrà con il Team Honda LCR.

Il pilota di San Paolo non ha corso una gara di testa, ha chiuso 11esimo, ma i 24 punti di vantaggio sul rivale Manuel Gonzalez gli hanno facilitato il compito.

Il pilota dell’Italtrans Racing Team ha compiuto la più grande rimonta della classe Moto2, dai -61 punti del Gran Premio di Francia, chiude a +29 sul pilota spagnolo dell’Intact GP.

Moreira ha festeggiato indossando la maglia verde-oro della Seleção, parrucche colorate e un pallone insieme agli amici e con il #1 attaccato sul plexiglass della sua Kalex.

Per quanto riguarda Gonzalez, che era costretto a vincere, non solo non è arrivata la vittoria, ma addirittura il ritiro per problemi tecnici a quattro giri dalla fine, quando era comunque fuori dai giochi, visto che era settimo.

La gara è stata vinta da Izan Guevara che porta al successo la Boscoscuro del Pramac Racing, prima vittoria in Moto2 per il Team capitanato da Paolo Campinoti.

Sul secondo gradino del podio il Rookie of The Year Daniel Holgado (Aspar), che ci ha provato fino a poche curve dalla fine, quando un piccolo errore gli ha precluso la lotta per la vittoria. Terzo Ivan Ortolà, rider FRINSA – MSI.

Buona la gara del rookie Collin Veijer, che in sella alla Kalex del Team Red Bull Ajo, ha chiuso quarto, davanti a Filip Salac (Marc VDS Racing Team) e Albert Arenas (Gresini).

In Top Ten anche Jake Dixon (Marc VDS Racing Team), Senna Agius (Intact GP) e i nostri Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team) e Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing).

Undicesimo come detto il Campione del Mondo Diogo Moreira e a punti anche Alonso Lopez (Boscoscuro Sync SpeedRS Team), Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team), Alex Escrig (Forward Factory Team) e Aron Canet (Fantic Racing).

Quest’ultimo è stato penalizzato con un doppio long-lap penalty per aver causato un incidente alla prima curva subito dopo la partenza, coinvolgendo Daniel Munoz (Red Bull Ajo) e il suo team-mate Barry Baltus.

Il podio della classifica iridata 2024 recita: Moreira Campione del Mondo, Manuel Gonzalez vice-campione e Barry Baltus terzo.

Stagione da dimenticare per i colori italiani. Celestino Vietti chiude settimo staccato di 130 punti, mentre Tony Arbolino addirittura 19esimo a 211 dalla vetta.

Foto: Valter Magatti

