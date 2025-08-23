MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Bagnaia: “Periodo difficile ma credo in me stesso” [VIDEO]

MotoGP Ducati Lenovo Team Sprint Race Ungheria – Francesco Bagnaia ha portato a conclusione un altro sabato difficile. Dopo la partenza dalla quindicesima casella in griglia, nella Sprint Race non ha potuto fare meglio della tredicesima posizione. Il pilota piemontese però non si dà per vinto e pur riconoscendo che al momento ci sono molte difficoltà, non ha mai messo di credere in se stesso e auspica che una volta risolti i problemi, tornerà alla vittoria.

Dichiarazioni Francesco Bagnaia, Sprint Race Ungheria

“Non ci si poteva aspettare di fare meglio partendo così indietro, è una pista dove è difficile sorpassare, alla fine è un periodo di difficoltà, stiamo lavorando. Oggi abbiamo provato una strada diversa che porteremo avanti per le prossime gare e speriamo che sia un tassellino che ci potrebbe aiutare. In gara con questa strada che abbiamo preso mi sono sentito un pelo meglio, ci ho messo un po’ ma riuscivo a staccare più forte. Dopo ho perso in altre zone ma è un punto di partenza dove provare altre soluzioni. Non mi manca il credere in me stesso, so benissimo che nel momento in cui mi troverò bene, tornerò a vincere. E’ un periodo difficile per me che sono quello che porta in pista un lavoro di 50 persone, si sta cercando una soluzione e non è facile trovarla. Una giornata storta può portare a stringere ancora di più i denti. Il secondo posto di Di Giannantonio? Diggia è stato bravo, era un periodo di grossa difficoltà per lui e oggi ha fatto un buon risultato. Basta una piccola cosa per farci andare più forte, non ci mancano due secondi”



