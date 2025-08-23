MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Mir: “Abbiamo margine per fare un passo avanti”

MotoGP Honda HRC Castro Sprint Race Ungheria – Buona prestazione per Joan Mir nella Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria. Il pilota spagnolo ha concluso in sesta posizione con sensazioni positive per la gara di domani. Passi avanti notevoli in casa Honda, considerando anche il quarto posto di Luca Marini.

Dichiarazioni Joan Mir, Sprint Race GP Ungheria

“Oggi è stata una giornata davvero positiva, dalla Q2 alla Sprint siamo stati in grado di fare davvero un buon lavoro e imparare molto. Questa è la parte importante, abbiamo molto margine per fare un altro passo avanti domani e se evitiamo un paio di piccoli errori da oggi allora possiamo essere a posto con Luca e lottare per di più. Naturalmente, come pilota, vuoi sempre un altro passo non appena fai il primo: tutti nel team sono davvero affamati di continuare a migliorare. Oggi abbiamo provato un telaio diverso a partire dalla mattina, facendo un po’ di giri back-to-back ed è qualcosa su cui dobbiamo lavorare un po’ di più”