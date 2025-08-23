MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Martin: “E’ stata una bella lotta”
Lo spagnolo ha concluso in nona posizione
MotoGP GP Ungheria Sprint Race Aprilia Racing – Jorge Martin ha concluso in zona punti la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria. Il pilota dell’Aprilia ha tagliato il traguardo in nona posizione e si è detto contento del fatto che sta acquisendo fiducia con l’anteriore.
Dichiarazioni Jorge Martin, Sprint Race Ungheria
“La prima curva è stata abbastanza caotica. Da lì ho iniziato a cercare il mio spazio, superando un po’ di piloti nel primo giro e continuando piano piano a rimontare fino a trovarmi nono. È stata una bella lotta. Sto facendo passi avanti in quanto a fiducia con l’ anteriore, anche se mi manca ancora un po’ di grip dietro. La cosa positiva è che comincio a sentire il limite con la RS-GP25, a capire dove dobbiamo migliorare e posso concentrarmi di più su quei punti. Mi sto trovando sempre meglio con la moto”
se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
You must be logged in to post a comment Login