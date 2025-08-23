MotoGP

MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Martin: “E’ stata una bella lotta”

Lo spagnolo ha concluso in nona posizione

di Jessica Cortellazzi23 Agosto, 2025
MotoGP GP Ungheria Sprint Race Aprilia Racing – Jorge Martin ha concluso in zona punti la Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria. Il pilota dell’Aprilia ha tagliato il traguardo in nona posizione e si è detto contento del fatto che sta acquisendo fiducia con l’anteriore.

Dichiarazioni Jorge Martin, Sprint Race Ungheria

“La prima curva è stata abbastanza caotica. Da lì ho iniziato a cercare il mio spazio, superando un po’ di piloti nel primo giro e continuando piano piano a rimontare fino a trovarmi nono. È stata una bella lotta. Sto facendo passi avanti in quanto a fiducia con l’ anteriore, anche se mi manca ancora un po’ di grip dietro. La cosa positiva è che comincio a sentire il limite con la RS-GP25, a capire dove dobbiamo migliorare e posso concentrarmi di più su quei punti. Mi sto trovando sempre meglio con la moto”

Leggi altri articoli in MotoGP

