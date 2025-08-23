MotoGP | GP Ungheria Sprint Race, Aldeguer: “Dobbiamo migliorare in vista di domani”

MotoGP Gresini Racing Sprint Race GP Ungheria – Alti e bassi nel team Gresini al termine della Sprint Race del Gran Premio d’Ungheria. Fermin Aldeguer ha concluso in quinta posizione ma non si è detto del tutto soddisfatto. Alex Marquez ha tagliato il traguardo in ottava posizione e sa già che domani sarà una gara in rimonta dal momento che dovrà scontare una penalità di tre posizioni in griglia per impeding nei confronti di Francesco Bagnaia durante le libere.

Dichiarazioni Fermin Aldeguer, Sprint Race GP Ungheria

“Oggi l’errore è arrivato in qualifica, saremo stati sicuramente più performanti in Sprint. È vero che non siamo partiti male, e abbiamo avuto un pizzico di fortuna però in ottica di gara dobbiamo migliorare in vista di domani. La Top 5 è ovvio che è un gran risultato, ma ormai non ci conformiamo”

Dichiarazioni Alex Marquez, Sprint Race GP Ungheria

“Ho fatto un grave errore in qualifica alla curva 14 che ci ha tolto la seconda fila. Un errore che ci ha complicato tutto il fine settimana ma è anche vero che questo circuito ha tutto quello che il mio stile di guida non ha. Ad ogni modo c’è da stare preparato per tutto e domani con la penalità sarà ancora più difficile”