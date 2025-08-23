Moto2 | Gp Ungheria Qualifiche: pole di Moreira, Gonzalez è terzo

Moto2 Ungheria Balaton Park Qualifiche – Diogo Moreira si è aggiudicato la pole position del Gran Premio d’Ungheria classe Moto2, 14esimo appuntamento del Motomondiale 2025 in programma sul nuovo tracciato del Balaton Park.

Il pilota dell’Italtrans Racing Team ha fatto segnare il giro veloce con il tempo di 1:40.380, per il #10 quarta pole stagionale e un futuro in MotoGP (Honda sembra stia vincendo la concorrenza della Yamaha, ndr).

In prima fila con il brasiliano un ottimo Zonta van den Goorbergh (RW Racing GP), passato dalla Q1 e il leader della classifica iridata Manuel Gonzalez (Intact GP).

Seconda fila per Jake Dixon (Boscoscuro Marc VDS Racing Team), per il rookie Collin Veijer (Red Bull Ajo) e per Aron Canet (Fantic Racing), con quest’ultimo secondo in Campionato a 19 punti da Gonzalez.

Settimo tempo per terza fila per i rookies del Team Aspar Daniel Holgado e David Alonso (iridato 2024 della Moto3, ndr) e per un altro rookie, Ayumu Sasaki (RW Racing GP).

Filip Salac (Boscoscuro Marc VDS Racing Team) ha chiuso decimo, davanti a Marcos Ramirez (Onlyfans American Racing Team ) e all’iridato 2024 della Supersport, Adrian Huertas, rider Italtrans Racing Team.

Quinta fila per Joe Roberts (Onlyfans American Racing Team), Alonso Lopez (Boscoscuro Sync SpeedRS Team) e Barry Baltus (Fantic Racing).

Non sono riusciti a passare la “tagliola” della Q1 tra gli altri i nostri Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Racing) e Celestino Vietti (Boscoscuro Sync SpeedRS Team), che partiranno dalla 22esima e 23esima posizione, ottava fila. Una gara tutta in salita per i nostri colori al Balaton Park.

