MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Di Giannantonio: “Dispiaciuto perché il potenziale per la gara era davvero alto”

MotoGP GP Thailandia Ducati Gresini – Fabio Di Giannantonio non ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, diciassette tappa del Motomondiale 2023.

Non può sorridere Fabio Di Giannantonio, fermato in Q1 per appena 20 millesimi di secondo e poi in gara da un problema tecnico con la sua Desmosedici numero 49. Il passo dell’italiano è di quelli da grande rimonta, quindi ci sarà solo da aspettare qualche ora per vedere di cosa sarà capace domani.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“Sono un po’ dispiaciuto perché il potenziale per la gara era davvero alto. Purtroppo dal secondo giro in avanti ho avuto un problema tecnico e quindi ho cercato di recuperare un po’, ma la moto non mi ha supportato. Domani c’è la gara che conta di più, quindi ora lavoriamo, ci mettiamo a posto e saremo pronti”.