MotoGP | Gp Thailandia Sprint Race, Alex Marquez: “Forse mi aspettavo qualcosa in più”

MotoGP GP Thailandia Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia, 17esima tappa del Motomondiale 2023, in ottava posizione.

Due in concreto i punti trovati da Alex Marquez con l’ottavo posto odierno. Importante per lo spagnolo ritrovare sensazioni e chilometri in vista di un finale di stagione ancora ricco di appuntamenti

Dichiarazioni Alex Marquez Sprint Race GP Thailandia MotoGP 2023

“È stato un sabato abbastanza positivo. Forse mi aspettavo qualcosa in più da questa sprint, ma qui la partenza e il primo giro incidono tantissimo. Con questo caldo appena si forma il trenino in pista si fa durissima superare. Ho perso tanto tempo in qualche battaglia, altrimenti avrei potuto lottare per la quarta posizione. A livello fisico abbiamo fatto un altro bel passo in avanti: ora analizzeremo cosa ci è mancato, ma sicuramente abbiamo bisogno di qualcosina a livello di avantreno”.