MotoGP | Martin vince la Sprint in Thailandia, gli highlights [VIDEO]

MotoGP Sprint GP Thailandia – Vi riportiamo i momenti più belli della Sprint valida per il Gran Premio della Thailandia, quartultimo appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP.

Al termine di una gara ricca di duelli, Jorge Martin è riuscito ad aggiudicarsi l’ennesimo successo nelle gare brevi di questo campionato, confermandosi uno specialità del format, seguito alle spalle da Brad Binder e Luca Marini, lontani dalla vetta rispettivamente otto decimi e un secondo e mezzo. Distacchi ravvicinati che hanno confermato quanto l’esito della corsa sia stato in bilico fino all’esposizione della bandiera a scacchi.

Quarta posizione per la Honda di Marc Marquez, seguito da Aleix Espargarò, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia, apparso in difficoltà a causa del feeling con la propria Ducati. Una condizione che dovrà spingerlo a lavorare in vista della gara di domani. Completano la graduatoria della top dieci Alex Marquez, Johann Zarco e Jack Miller.

Appuntamento alle 9.00 di domani mattina, in diretta su Sky Sport MotoGP e NowTV, per lo start di questo quartultimo round del mondiale 2023 di MotoGP.