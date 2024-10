MotoGP | GP Thailandia, Mir: “Dobbiamo finire bene l’anno”

MotoGP GP Thailandia Repsol Honda – Con un terzo DNF di fila, Joan Mir deve tornare alla forma che lo ha visto arrivare 11° nel GP dell’Emilia Romagna.

È chiaro che il campione del mondo MotoGP 2020 e la Honda RC213V hanno molta più velocità e potenziale di quanto non siano stati in grado di mostrare negli ultimi round. Dopo aver ottenuto un discreto punteggio al GP di Thailandia lo scorso anno, Mir è determinato a dare il massimo quest’anno.

Dichiarazioni Joan Mir Preview GP Thailandia Honda Repsol MotoGP 2024

“Sono pronto ad avere un po’ di fortuna per cambiare. Sono state alcune gare difficili per noi perché so cosa possiamo fare molto più di quanto io stia dimostrando, ma cose che sono fuori dal nostro controllo ci hanno fatto perdere alcune opportunità per ottenere di più. Dobbiamo finire bene l’anno e riprendere le cose prima che inizino i test tra poche settimane. Il mio obiettivo e la mia attenzione non cambiano, so cosa possiamo fare”.

4.7/5 - (43 votes)