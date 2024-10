SBK | Test Spagna Day 1: Bulega chiude al comando

SBK Test Spagna – Nicolò Bulega si è imposto nella prima giornata di test del Superbike al Circuito de Jerez – Angel Nieto.

Con un tempo di 1’38.142, Bulega ha dimostrato un’ottima forma, distanziando di oltre un secondo e mezzo il compagno di squadra Alvaro Bautista, che ha chiuso secondo nonostante una caduta in curva 2. Bautista ha registrato un 1’39.567. Il terzo miglior tempo è stato siglato da Garrett Gerloff (Bonovo), al debutto con la Kawasaki ZX-10RR. Il pilota americano ha chiuso in 1’39.650, completando 77 giri e iniziando positivamente la sua nuova avventura con il terzo costruttore differente nella sua carriera nel WorldSBK.

Xavi Vierge (Team HRC) ha ottenuto il quarto miglior tempo della giornata, con un crono di 1’39.971. Vierge, unico rappresentante di Honda a questo test a causa dell’assenza del compagno Iker Lecuona, ha completato 80 giri lavorando su tre diverse moto. Ryan Vickers (Team Motocorsa Racing) si è classificato quinto con un tempo di 1’40.922. Alla sua prima esperienza in sella alla Panigale V4 R, Vickers ha completato 68 giri chiudendo davanti a Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE Racing Honda) e a Markus Reiterberger unico rappresentate in pista con la BMW. Reiterberger ha lavorato su aggiornamenti previsti per la stagione 2025, completando 61 giri. Debutto per Bimota che è è tornata in pista con Florian Marino, che ha testato la nuova KB998. Marino ha chiuso nono con un tempo di 1’41.360 e 72 giri completati.

