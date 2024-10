MotoGP | GP Thailandia, Espargarò: “Spero di essere più competitivo qui”

MotoGP GP Thailandia Aprilia – Aleix Espargarò dopo il weekend dell’Australia è impaziente di tornare in pista. Prossima tappa Buriram per il Gran Premio della Thailandia.

Aleix Espargaró è pronto ad affrontare il weekend thailandese con grande motivazione, puntando a ritrovare la velocità e il feeling che lo avevano contraddistinto nella prima parte della stagione. Il Chang International Circuit è una pista in cui lo spagnolo ha già dimostrato il suo valore: lo scorso anno ha conquistato la prima fila in qualifica e ha ottenuto un quinto posto nella sprint, il suo miglior risultato su questo tracciato da quando è entrato a far parte del calendario della MotoGP.

Dichiarazioni Aleix Espargaró Preview GP Thailandia Aprilia MotoGP 2024

“Chang è una pista che mi piace, l’anno scorso abbiamo fatto una bella gara, partendo in prima fila e non siamo stati lontani dai migliori. Quest’anno sto soffrendo molto, soprattutto con le temperature basse, non riesco a trovare il grip giusto. Spero che in Thailandia, dove sicuramente farà caldo, riuscirò ad essere competitivo. Saranno fondamentali le qualifiche, che ultimamente non sto facendo al meglio considerando quanto influiscano sul risultato in gara. Spero essere di più brillante il sabato in Thailandia e fare un miglior weekend.”

