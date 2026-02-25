MotoGP | GP Thailandia, Marini: “La qualifica sarà davvero importante”

Quella che sta per iniziare sarà la sesta stagione in MotoGP per Luca Marini, la terza con la Honda Factory e il pesarese è pronto ad affrontare la prima gara della stagione, il Gran Premio della Thailandia.

Il #10 della casa giapponese sa che Ducati e Aprilia sono ancora un gradino sopra, ma il grande lavoro fatto dagli ingegneri Honda durante l’inverno inizia a dare i suoi frutti.

Ecco cosa ha detto Marini, che proverà a massimizzare le sue prestazioni in qualifica una cosa davvero importante sulla pista thailandese.

Dichiarazioni Luca Marini Preview GP Thailandia Honda Castrol MotoGP 2026

“Questo sarà il mio terzo anno nel team ufficiale Honda HRC e la mia motivazione continua a crescere. Tutti in Honda hanno lavorato duramente, non solo durante l’inverno ma anche negli ultimi anni e sono determinato a premiare i loro sforzi questa stagione. Abbiamo visto più o meno dai test dove siamo, ma nel calore di un intero weekend di Gran Premio tutto è possibile. Massimizzare le nostre prestazioni in qualifica sarà davvero importante su questa pista, quindi questo è il nostro primo obiettivo. Ci sono solo un paio di piccoli pezzi che dobbiamo mettere insieme e so che possiamo essere ancora più forti di come abbiamo concluso il 2025.”

Foto: Valter Magatti

