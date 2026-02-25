MotoGP | GP Thailandia, Marquez, “Prima gara sempre speciale”

Il sette volte iridato della MotoGP Marc Marquez è pronto a disputare la prima gara del Motomondiale 2026, il Gran Premio della Thailandia, in programma al Chang International Circuit di Buriram.

Tornato in sella ad una moto (stradale, ndr) solo a gennaio, il #93 della Ducati si è subito dimostrato abbastanza in forma sia nei test di Sepang che in quelli thailandesi di Buriram e in quest’ultimi prima di una caduta dovuta a mancanza di concentrazione, era tra i più veloci nella simulazione gara.

Il feeling con la nuova Ducati Factory è stato ottimo sin dalla prima uscita e condizioni fisiche a parte (ricordiamo che ad ottobre venne tamponato da Marco Bezzecchi in Indonesia dovendo ricorrere all’ennesima operazione al braccio destro, ndr) resta lui il favorito nella corsa al Titolo.

Dichiarazioni Marc Marquez Preview GP Thailandia MotoGP 2026

“Tralasciando le cadute e la mia condizione fisica, arriviamo da un test nel complesso positivo su questo tracciato. La simulazione di gara è finita prima del previsto ma, fino a quel momento, le sensazioni erano positive. Su questa pista ho ottenuto la mia prima vittoria con il Ducati Lenovo Team, uno di quei ricordi che ti danno la carica. Poi la prima gara della stagione, anche dopo tanti anni, è sempre speciale.”

Dati e Statistiche Marc Marquez

GP disputati: 285 (207 x MotoGP, 32 x Moto2, 46 x 125cc)

Vittorie: 99 (73 MotoGP + 16 Moto2 + 10 125cc)

Podi: 165 (126 MotoGP + 25 Moto2 + 14 125cc)

Vittorie Sprint: 15

Pole position: 102 (74 MotoGP + 14 Moto2 + 14 125cc)

Titoli mondiali: 9 (MotoGP 2025, MotoGP 2019, MotoGP 2018, MotoGP 2017, MotoGP 2016, MotoGP 2014, MotoGP 2013, Moto2 2012, 125cc 2010)

5/5 - (2 votes)