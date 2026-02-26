MotoGP | GP Thailandia, Razgatlioglu: “Mi sento sotto pressione, ma…”

A Buriram si apre un nuovo capitolo della carriera motociclistica di Toprak Razgatlioglu, con il tre volte iridato della Superbike che debutta ufficialmente in un weekend di gara della MotoGP.

Nuova categoria, nuova squadra e gran parte dei circuiti da imparare. I test invernali hanno evidenziato una Yamaha sottotono e il #07 ha pagato dazio con prestazioni lontane dai migliori.

Buriram non è del tutto sconosciuta, ci ha corso nel WorldSBK nel 2019, completando 59 giri durante il test della scorsa settimana, concentrandosi sui long run.

Dichiarazioni Toprak Razgatlioglu GP Thailandia Yamaha Pramac MotoGP 2026

“Mi sento sotto pressione, ma allo stesso tempo sono molto emozionato. So che ho ancora tanto da imparare e che le prime gare saranno difficili, però non vedo davvero l’ora di affrontare questa sfida e mi sento pronto. È una combinazione strana ma molto bella di emozioni. È incredibile pensare che sto per iniziare la mia prima gara in MotoGP.”

Foto: Valter Magatti

