MotoGP | GP Thailandia Gara, Vinales: “Le sensazioni sul bagnato sono state buone”

MotoGP GP Thailandia Aprilia – Maverick Vinales ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, in settima posizione.

Maverick Viñales è partito bene dalla decima casella in griglia, ma ha perso un paio di posizioni nel corso del primo giro. Nonostante ciò, il pilota spagnolo ha mantenuto un ritmo veloce, concludendo la gara lunga con una solida settima posizione.

Dichiarazioni Maverick Vinales GP Thailandia Aprilia MotoGP 2024

“Le sensazioni sul bagnato sono state buone, peccato non essere riuscito a partire più avanti perché il passo era discreto per lottare per il podio. Mi sono trovato a mio agio sul bagnato, frenavo nel punto giusto, e sono riuscito a mantenere un buon ritmo. Il risultato ci permette di prendere punti importanti per continuare la lotta in classifica.”

