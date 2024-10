MotoGP | GP Thailandia Gara, Espargarò: “È stato un weekend complicato”

MotoGP GP Thailandia Aprilia – Aleix Espargarò ha chiuso la Sprint Race del Gran Premio della Thailandia in nona posizione.

Aleix Espargaró ha fatto una buona partenza dalla quattordicesima casella, recuperando ben quattro posizioni già al termine del primo giro. In un fine settimana segnato dalle difficoltà fisiche dovute alla caduta nella FP1, il pilota spagnolo è stato autore di una gara combattuta fino all’ultimo giro, chiudendo in nona posizione.

Dichiarazioni Aleix Espargaró GP Thailandia Aprilia MotoGP 2024

“È stato un weekend complicato a causa della caduta nella FP1: venerdì non avevo praticamente girato e sabato non ero al 100% fisicamente; quindi, la gara sul bagnato mi ha aiutato. Ho dato il massimo e ho cercato di mantenere un passo solido. In un weekend così complicato, la nona posizione è un risultato positivo.”

