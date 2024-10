MotoGP | Gp Thailandia Gara, Alex Marquez: “Ho fatto un errore stupido nel giro di ricognizione”

MotoGP Ducati Gresini – Alex Marquez ha chiuso il Gran Premio della Thailandia in decima posizione.

La pioggia tanto attesa non porta bene al Team Gresini Racing MotoGP che “perde” subito Alex Marquezdurante il sighting lap (cade dopo aver provato un cordolo). Il numero #73 è costretto ad una mega rimonta dall’ultima posizione sulla griglia di partenza (sarebbe partito in terza fila) e la 10ª posizione finale ha un sapore più amaro che dolce, conoscendo le potenzialità sull’acqua del più giovane dei fratelli.

Dichiarazioni Alex Marquez Gp Thailandia MotoGP 2024

“Ho fatto un errore stupido nel giro di ricognizione ma non è stata mancanza di concentrazione. Ho voluto provare una linea sul cordolo e sono finito per terra. Mi spiace per la squadra, anche se oggi il mio passo era al massimo da 7ª/8ª posizione, pur partendo dalla terza fila. In Malesia sono convinto che ci rifaremo”.

