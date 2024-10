MotoGP | GP Thailandia Gara, Quartararo: “I primi due giri sono stati positivi poi Morbidelli mi ha buttato fuori”

MotoGP GP Thailandia Yamaha Monster – Fabio Quartararo non ha chiuso il Gran Premio della Thailandia.

Quartararo è partito fortissimo dalla sesta posizione, portandosi brevemente al secondo posto all’uscita della prima curva prima di stabilizzarsi in quarta posizione. Il francese ha subito una sfida iniziale da Pedro Acosta, che però è andato largo, permettendo al numero 20 di riconquistare la posizione. Anche Brad Binder ha tentato un attacco, prontamente respinto da Quartararo. Tuttavia, al quarto giro, un secondo attacco di Binder ha messo Quartararo proprio di fronte a un Franco Morbidelli in rimonta. Il contatto tra i due ha causato la caduta di “El Diablo,” che, illeso, è riuscito a ripartire in 21ª posizione, compromettendo però ogni possibilità di rimonta. La gara è diventata così una corsa solitaria per Quartararo, che ha tagliato il traguardo al 16° posto, a 50,021 secondi dal primo, complice anche qualche caduta degli altri piloti.

Dichiarazioni Fabio Quartararo Gp Thailandia MotoGP 2024

“La partenza è stata piuttosto buona. I primi due giri sono stati positivi e mi sono divertito a combattere con questi ragazzi in testa. Poi ho avuto il contatto con Franco che mi ha buttato fuori. Sono rientrato in gara e, considerando che stavo guidando senza pedane e freno posteriore, il manubrio era piegato e non avevo ali, il ritmo era ancora piuttosto buono. Penso che sia stato positivo fare altri giri sotto la pioggia. Vediamo cosa possiamo fare in Malesia!”

