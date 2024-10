MotoGP | GP Thailandia Gara, Mir: “Nel complesso, il nostro weekend ha avuto molti aspetti positivi”

MotoGP GP Thailandia Repsol Honda – Joan Mir ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, in 15esima posizione.

Joan Mir ha avuto un inizio impressionante, recuperando rapidamente dalla 19ª posizione e portandosi in una serrata battaglia per la top ten con piloti del calibro di Alex Marquez, Luca Marini, Johann Zarco e Augusto Fernandez. Nella fase centrale della gara, però, il feeling di Mir con la Honda RC213V ha iniziato a calare, impedendogli di mantenere il ritmo mostrato inizialmente. La situazione è peggiorata dopo un contatto con Marc Marquez, che ha costretto il numero 36 a un giro lungo. Nonostante le difficoltà, Mir è riuscito comunque a portare a casa un altro punto prezioso.

Dichiarazioni Joan Mir GP Thailandia Honda Repsol MotoGP 2024

“La prima metà della nostra gara è stata davvero buona, mi sentivo forte e sono riuscito a fare più o meno come volevo. Nella seconda metà la sensazione è cambiata e abbiamo perso molto terreno, come squadra dobbiamo guardare a cosa è successo per capire e migliorare per la prossima volta perché se continuassimo la gara come l’abbiamo iniziata, penso davvero che oggi sarebbe possibile una top ten. Nel complesso, il nostro weekend ha avuto molti aspetti positivi e penso che meritassimo più di un singolo punto. Non vedo l’ora di arrivare in Malesia e di avere la possibilità di mostrare di nuovo il nostro potenziale”.

4.7/5 - (43 votes)