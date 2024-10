MotoGP | GP Thailandia Gara, Rins: “Fortunatamente, sto bene”

MotoGP GP Australia Yamaha Monster – Alex Rins ha chiuso il Gran Premio della Thailandia in 18esima posizione.

Partito dalla 17ª posizione in griglia, Rins ha affrontato con difficoltà i primi giri nelle insidiose condizioni di bagnato, trovandosi presto al 20° posto. La gara di Buriram, però, si è rivelata una vera sfida di sopravvivenza, con numerose cadute tra i rivali che hanno permesso allo spagnolo di risalire fino alla 14ª posizione. Nel frattempo, il numero 42 ha iniziato la sua rimonta, avvicinandosi al gruppo di piloti davanti a lui. Al 22° giro ha sorpassato Joan Mir, ma poco dopo ha condiviso lo stesso destino di molti altri piloti: con l’aumento del ritmo, è stato sorpreso dalla pista scivolosa e, a quattro giri dal traguardo, è caduto senza possibilità di rientrare in gara.

Dichiarazioni Alex Rins Gp Thailandia MotoGP 2024

“Fortunatamente, sto bene, perché sono caduto alla curva 4, che è una curva lunga. Nel complesso, è stato lo stesso che in condizioni di asciutto: ci sono voluti molti giri per scaldare la gomma posteriore. Quando la gomma era pronta dopo 5-6 giri, sono riuscito a guidare in 1’40. Avevo un gruppo davanti a me e sono riuscito a recuperare, ma ho fatto fatica a superarli. Ho avuto l’opportunità di superare Joan Mir. Ma ero già un po’ al limite con la gomma anteriore perché avevo provato diverse linee una volta entrato a far parte del gruppo, cercando di sorpassare. Sentivo che la gomma anteriore si stava degradando e la mia gara è finita presto.”

4.6/5 - (42 votes)