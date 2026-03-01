MotoGP | GP Thailandia Gara, Moreira: “Sono super felice!”

MotoGP Pro Honda LCR Buriram – Il giovane talento brasiliano Diogo Moreira, pilota del team Pro Honda LCR, ha concluso il Gran Premio della Thailandia in tredicesima posizione, segnando i primi punti della sua carriera. Dopo una Sprint, Moreira si è presentato in gara con la massima determinazione, mostrando subito ritmo e costanza. Il brasiliano ha iniziato con una partenza forte e si è mantenuto per gran parte della gara in lotta per i punti, gestendo con attenzione la moto e le gomme.

Dichiarazioni Diogo Moreira GP Thailandia PRO Honda LCR MotoGP 2026

“È stata una buona gara, sono super felice. Ho lottato con Enea (Bastianini, ndr) ed è stato divertente. La gomma si è consumata molto, quindi ho faticato un po’, ma nel complesso è stata una gara positiva. Dopo 12 giri ero spesso da solo a spingere, ma questo weekend mi ha dato tantissimo entusiasmo. Abbiamo iniziato la stagione con alta motivazione e questo è un processo di apprendimento. Non vedo l’ora di correre ancora!”

4.7/5 - (44 votes)