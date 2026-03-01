MotoGP | GP Thailandia Gara, Ogura: “Deluso dalla mia prestazione”

MotoGP Trackhouse Racing Buriram – Prestazione convincente per Ai Ogura, che ha chiuso il Gran Premio della Thailandia in quinta posizione, confermandosi protagonista tra i piloti di metà gruppo e portando punti preziosi al team Trackhouse Racing. Il pilota giapponese ha costruito la sua gara con ritmo costante e grande maturità, mantenendo la posizione e rispondendo con precisione agli attacchi dei rivali. Nonostante questo però, Ogura non si è detto soddisfatto.

Dichiarazioni Ai Ogura GP Thailandia

“Sono deluso dalla mia prestazione di oggi. Se la prima parte di gara fosse andata meglio, probabilmente avremmo ottenuto un risultato complessivo migliore. Nella fase iniziale non mi sentivo a mio agio con l’anteriore e ho la sensazione di aver compromesso la gara proprio lì. Allo stesso tempo, però, è un’esperienza importante da fare. Il passo che avevo nella seconda metà di gara era davvero molto buono, ed è questo che rende il finale ancora più amaro”