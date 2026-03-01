MotoGP | GP Thailandia Gara, Morbidelli: “Weekend di alti e bassi”

MotoGP Thailandia Pertamina Enduro VR46 – Buona rimonta di Franco Morbidelli nel Gran Premio della Thailandia. Partito dalla terza fila, al quinto giro il pilota italo-brasiliano era scivolato in diciannovesima posizione, ma non si è lasciato scoraggiare dalle difficili condizioni di caldo estremo. Morbidelli ha trovato il ritmo giusto e, giro dopo giro, ha recuperato posizioni preziose, sfruttando velocità e costanza per risalire fino all’ottavo posto, con un sorpasso decisivo nel finale.

Dichiarazioni Franco Morbidelli GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Oggi sembra che abbiamo vissuto due gare diverse: in partenza ho faticato molto e fino al quinto giro ero diciannovesimo. Poi, però, ho trovato il mio ritmo e ho iniziato a recuperare molte posizioni. La prima parte di gara non è stata positiva, ma nella seconda sono riuscito a guidare in modo solido e veloce. Ho avuto qualche problema di grip, ma in questa gara le gomme si usuravano rapidamente e il feeling non era dei migliori; sono comunque riuscito a gestire la situazione. Nel complesso, è stato un weekend di alti e bassi, con alcuni aspetti del nuovo pacchetto su cui dobbiamo ancora lavorare in profondità, ma senza dubbio emerge un ottimo potenziale”

4.3/5 - (11 votes)