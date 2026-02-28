MotoGP | GP Thailandia Gara, Mir: “Un vero peccato”

MotoGP Thailandia Honda Castrol HRC – Joan Mir è stato protagonista di una gara straordinaria, scattando con grande determinazione e recuperando rapidamente terreno fino a raggiungere il gruppo in lotta per il terzo posto. La fiducia del pilota spagnolo è apparsa evidente fin dai primi giri, soprattutto nelle staccate, dove ha messo in mostra una superiorità impressionante. Purtroppo, la gara del Campione del Mondo MotoGP 2020 si è conclusa anzitempo: un episodio sfortunato, non causato da un suo errore, lo ha costretto al ritiro.

Dichiarazioni Joan Mir GP Thailandia Buriram

“È davvero un peccato per quanto accaduto oggi. Mi stavo divertendo molto in gara: guidavo bene e stavo portando a termine diversi bei sorpassi. Poi è successo qualcosa che non dipendeva da noi e la nostra corsa si è conclusa lì. Dovremo analizzare con attenzione cosa è accaduto. Dobbiamo però concentrarci sugli aspetti positivi di questo weekend e portarli con noi in Brasile. Sui tracciati nuovi, di solito, riusciamo a essere competitivi: imparo in fretta e cercheremo di sfruttare questo aspetto. Guardando il lato positivo, abbiamo dimostrato la nostra velocità e i progressi fatti da Honda”

