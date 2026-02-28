MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Di Giannantonio: “Mi sento forte”

MotoGP Pertamina Enduro VR46 Racing Team Fabio Di Giannantonio ha centrato i primi punti del campionato grazie a una rimonta che lo ha portato all’ottava posizione. Dopo essersi qualificato con il quarto tempo, il pilota romano è scattato molto bene inserendosi subito nella lotta per il podio, salvo poi essere coinvolto in un contatto con Alex Marquez nelle fasi iniziali che lo ha fatto scivolare nelle retrovie. Da lì è partita una rimonta concreta e determinata, supportata da un buon passo gara, che gli ha permesso di risalire fino all’ottavo posto sotto la bandiera a scacchi e di conquistare i primi due punti stagionali.

Dichiarazioni Fabio Di Giannantonio Sprint Race GP Thailandia Pertamina Enduro VR46 Racing Team MotoGP 2026

“Fino ad oggi, abbiamo disputato un grande weekend. Io mi sento forte, abbiamo fatto una bella qualifica e abbiamo mostrato anche un ottimo passo. Nella Sprint, alle prime curve ero nella mia posizione, ho frenato nella mia linea, ma ho sentito un rumore di un altro pilota che arrivava verso di me. Per evitare la caduta, ho dovuto alzare la moto e siamo andati larghi. Durante la gara, nonostante fossimo nel gruppo con tanto calore, andavo molto forte e sono riuscito a rimontare. Ero più veloce rispetto ai piloti con cui mi trovavo. È difficile fare di più nella Sprint, perché è più breve e c’era davvero tanto caldo. Ma abbiamo un ottimo pacchetto e un grande potenziale, sono convinto che possiamo davvero dare un grande spettacolo domani, perché ora non mi basta più fare una bella gara, voglio di più. La Sprint è passata, pensiamo già a domenica e l’obiettivo sarà divertirmi e fare bene”

