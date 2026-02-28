MotoGP | GP Thailandia Sprint Race, Fernandez: “Dobbiamo stare calmi”
"Pensare al titolo non sarebbe realista, obiettivo Top 5", le parole dello spagnolo
MotoGP Aprilia Trackhouse Racing GP Thailandia –
Terzo posto che vale molto più di un semplice podio per Raul Fernandez, nella Sprint Race in Thailandia. Il pilota del team Trackhouse Racing ha mostrato maturità, lucidità e una crescita evidente. Un risultato costruito con intelligenza, frutto di una pre-season solida e di un inizio di stagione incoraggiante, ma affrontato con realismo e piedi ben saldi a terra. Lo spagnolo non si nasconde: niente illusioni Mondiali ma lavoro, esperienza e obiettivi chiari. Con un’ Aprilia che conosce sempre meglio e una strategia forse conservativa ma efficace, lo spagnolo manda un segnale forte dal Chang International Circuit: quando si presenta l’occasione, lui c’è.
Dichiarazioni Raul Fernandez, Sprint Race GP Thailandia
“E’ la prima volta che sono vicino a Marc, volevo stare calmo e capire come guida. Non ho tutto sotto controllo, non faccio quello che voglio al 100%. Stiamo usando molto la testa quest’anno, abbiamo fatto una bella pre-season e un buon inizio di stagione ma dobbiamo stare calmi. Non siamo contendenti per il titolo, siamo i piloti che quando possono sono lì e quando non possono fanno esperienza. Per me la moto è simile all’anno scorso, manca del lavoro ma stiamo bene e non voglio pensare al titolo perché credo che non sia realista, obiettivo Top 5 o Top 7. Devo imparare, capire e stare come ho fatto oggi. Marco (Bezzecchi, ndr) è un contendente al titolo, la sua moto ne ha di più ma non è una scusa, io parlo di quello che ho visto oggi, forse abbiamo fatto una strategia conservativa. La moto è la stessa ma negli ultimi test mi ero fatto male, quest’anno abbiamo fatto una bella riunione con Aprilia ma non abbiamo cambiato niente, abbiamo capito la moto”
