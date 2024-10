MotoGP | GP Thailandia Gara, Marini: “Mi sono divertito molto”

MotoGP GP Thailandia Repsol Honda – Luca Marini ha chiuso il Gran Premio della Thailandia, in 12esima posizione.

Con una fiducia rafforzata dal buon risultato nel Warm Up, Luca Marini era determinato a fare progressi appena spente le luci, mettendosi subito all’inseguimento del suo compagno di squadra. Una serie di giri costanti ha portato il numero 10 in zona punti e vicino agli altri piloti Honda, ai margini della top ten. Nonostante le condizioni difficili abbiano sorpreso molti piloti, Marini ha mantenuto il controllo, avanzando costantemente. Concludendo al 12° posto, l’italiano ha eguagliato il suo miglior risultato dell’anno, collezionando il terzo piazzamento consecutivo a punti. I suoi continui progressi evidenziano sia il suo sviluppo come pilota sia i miglioramenti della Honda RC213V.

Dichiarazioni Luca Marini GP Thailandia Honda Repsol MotoGP 2024

“Mi sono divertito molto nel Warm Up e nella gara. Le condizioni erano super complicate e c’erano molti punti in cui dovevi rischiare di cadere. Anche in queste condizioni difficili ero abbastanza veloce, ma con la pista così scivolosa era piuttosto difficile sorpassare, quindi sono rimasto dietro a diversi piloti per un po’ troppo tempo. È stato davvero divertente lottare con Mir e Zarco per la maggior parte della gara. Una gara soddisfacente per salvare il weekend dopo un sabato davvero impegnativo. Ora altre due possibilità per fare qualche progresso prima che inizi la prossima stagione”.

