MotoGP | Gp Thailandia Gara, Bezzecchi: “Un momento difficile, in generale”

MotoGP GP Thailandia Ducati VR46 Racing Team – Marco Bezzecchi non ha chiuso il Gran Premio della Thailandia.

Domenica da dimenticare per Marco, allo start dalla P4 e in pista la prossima domenica al GP della Malesia, ultima gara di questa lunga trasferta fuori Europa. 14esimo alla prima curva e in difficoltà nei primi giri, nel tentativo di recuperare, cade nel corso della terza tornata quando era in P12.

Dichiarazioni Marco Bezzecchi Gp Thailandia MotoGP 2024

“Un momento difficile, in generale. Ho preso molti rischi al via, probabilmente non ho portato bene in temperatura la gomma dietro. Nel primo giro sono andato vicino alla caduta un paio di volte, poi mi sono messo dietro. Nel tentativo e nella foga di recuperare, ho fatto un errore alla curva 1. Appena ho perso la moto, non ho potuto fare nulla per recuperare. Torniamo al lavoro in Malesia.”

